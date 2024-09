Taglio del tasso di interesse Contrasto Unisin Confsal | Era necessario e non più rinviabile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Bene ildi 25 punti base deldisui depositi operato dalla Bce Erae non più!”, dichiara il segretario generale diEmilio. “Si tratta di un secondo prudente passo dopo mesi di stallo, ma occorre fare di più per favorire imprese e famiglie che devono accedere a finanziamenti e mutui da tempo troppo onerosi e in alcuni casi insostenibili. Si rende sempre piùed urgente – conclude Emilio– un atto di coraggio volto ad assumere decisioni nella direzione di abbassare in modo organico i tassi dial fine di ridurre il costo del denaro per famiglie ed imprese e favorire il rilancio strutturale dell’economia in tutta l’Eurozona”. L'articolodeldi): Erae non piùproviene da Ildenaro.it.