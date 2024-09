Sicurezza in auto | le novità della Normativa cosa sapere

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 13 settembre 2024)in: Quanto sono informati gli Italiani? LeECE R129 Ladei bambini inè un tema di fondamentale importanza, che tocca da vicino la vita di molte famiglie italiane. Con l’entrata in vigoreECE R129 il 1° settembre 2024, si sono introdotte importantivolte a migliorare la protezione dei più piccoli durante i viaggi in. Ma quanto sono realmente informati gli italiani su queste nuove disposizioni e sulle buone pratiche per il trasporto sicuro dei bambini?in– notizie.comLa nuovaeuropea ha introdotto tre principali innovazioni: la classificazione dei seggiolini basata sull’altezza del bambino, l’obbligo dell’installazione del seggiolino in senso contrario di marcia fino ai 15 mesi e il superamento di test di impatto laterale.