Roma modifica targa con nastro adesivo per entrare in Ztl

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – Aveva alterato ladella sua auto con del, cambiandone l'ultima lettera, e cercando così di eludere l'ingresso in Ztl, entrando nella zona a traffico limitato per più volte. Gli agenti della polizia locale diCapitale però lo hanno rintracciato e denunciato: a carico del 54enne, residente in un comune L'articoloconperin Ztl proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.