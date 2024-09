Roma | Dovbyk e Pellegrini in gruppo a due giorni dal Genoa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nuovo allenamento per laa duedalla trasferta di Marassi contro il. Dopo due pareggi e una sconfitta per i giallorossi sembra essere arrivato il momento di iniziare a vincere. La seduta odierna ha confermato le buone sensazioni riguardo Arteme Lorenzo; sia l’attaccante ucraino sia il capitano giallorosso hanno lavorato assieme al resto del, segnale incoraggiante dopo gli infortuni che li hanno condizionati negli ultimi. La possibilità di vederli in campo contro i rossoblu è concreta, ma l’ultima parola spetterà al tecnico che li osserverà anche durante la seduta del sabato. Assente invece Nicola Zalewski che, dopo aver rinunciato al passaggio al Galatasaray, è stato messo fuori rosa.ina duedalSportFace.