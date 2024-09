Pinguini Tattici Nucleari testo e significato di Romantico ma muori

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo Rubami la notte, brano uscito un anno fa che ha spopolato tra i fan e nelle radio, itornano più romantici che mai. Il gruppo, che continua a fare sold out nei tour, pubblicama, un nuovo singolo che riprendere una storia d’amore in modo molto particolare. Eccodella canzone. “ma”,del brano In rotazione radiofonica da venerdì 13 settembre,maè il nuovo singolo dei. Un pezzo che, in vero stile, immagina una storia d’amore in cui, a differenza di quello che si possa pensare oggi, il romanticismo non è morto. Un punto di vista sull’amore diverso rispetto a quello più tormentato raccontato nel brano Nightmares ha cui il gruppo ha lavorato in collaborazione con Bresh.