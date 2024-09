Pechino Express 2024 da stasera su Tv8 in chiaro | le coppie

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Undicesima edizione per, il talent show che da Raidue è passato su Sky, che lo manda in onda da tre anni e che si appresta a mandare questa edizione in prima tv da giovedì 7 marzoe poi insu Tv8 da venerdì 13 settembre. Cambia il canale, ma non la formula del programma:di personaggi famosi si mettono in viaggio in terre lontane, affrontando sfide e difficili prove, con l’obiettivo di arrivare per primo al traguardo e vincere il montepremi di puntata, da destinare sempre ad un’associazione senza scopo di lucro che opere nei luoghi visitati. Alla conduzione ritroviamo Costantino della Gherardesca, quest’anno però affiancato dall’inviato Gianluca Fru, già concorrente (come della Gherardesca) con Aurora Leone tre edizioni fa. A loro due il compito di guidare i concorrenti e il pubblico.