Paura a Milano treno merci deraglia | container si sgancia e il convoglio impatta su un vagone passeggeri Un ferito caos ritardi

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un boato, poi laa cui segue immediatamente lo choc: un, all’altezza di Via Pallanza, all’incrocio con Viale Fulvio Testi, nei pressi di Seveso. Ilmento sarebbe stato provocato da undopo che da quest’ultimo si sarebbe improvvisamenteto undalche ha poito su un altro con ia bordo. Nell’incidente una persona è rimasta ferita. Sei le squadre dei vigili del fuoco sul posto che stanno provvedendo oltre a mettere in sicurezza l’area anche alla discesa deidai convogli. Insieme a loro, sono giunti i soccorritori del 118 con cinque ambulanze e cinque auto mediche. Il traffico, e non solo quello ferroviario, è in tilt: l’area circostante e buona parte di Viale Fulvio Testi sono congestionati.