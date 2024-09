Novità per l’ex cava Gattelli | Un bosco e un ecodotto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Aria diper le Buche. L’intenzione dell’amministrazione è di effettuare nuovi interventi di valorizzazione in linea con le esigenze di rafforzamento della rete ecologica regionale tramite il potenziamento delle cosiddette Aree di riequilibrio ecologico – Are- previste dalla normativa. Una di queste è l’Are ’Canale dei Mulini di Lugo e Fusignano’ che riunisce, per un totale di oltre 78 ettari, il Parco del Loto,, ildi Fusignano e l’asta del Canale dei Mulini, quindi il percorso che collega i due comuni. I 457.845 euro di finanziamento richiesto dal comune di Lugo alla Regione sono destinati all’area delper raggiungere vari obiettivi.