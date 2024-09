Mic | Moratti ' nessuna interferenza dai Berlusconi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Del caso Sangiuliano "se n'è parlato tanto. Il ministro si è dimesso e la vicenda si può chiudere qua". Lo afferma Letizia, eurodeputata di Forza Italia, in un'intervista a La Stampa dove parla anche delle presunte tensioni tra famigliae governo, dopo la mancata partecipazione di Maria Rosaria Boccia a 'E' sempre carta Bianca', sulle reti Mediaset. "La famigliaè molto rispettosa dei ruoli istituzionali. Non vedo interferenze o tensioni particolari", si dice convinta. La Lega è tornata a proporre di alzare i tetti pubblicitari della Rai per tagliare il canone. "Non condivido la proposta nel modo più assoluto - commenta-. Le tv pubbliche devono vivere anche attraverso il canone perché devono offrire una programmazione in linea con il loro ruolo di servizio pubblico".