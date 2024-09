Maltempo a Pesaro alberi caduti e scantinati allagati Sbalzo termico | in un giorno 13 in meno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Pioggia forte, pini secolari che cadono, allagamenti di, ma non dei sottopassi. Che stranamente hanno retto. Genica gonfio ma ha tenuto. Qualche dato: asononell’ultima giornata 53,6 mm di acqua, a Fano 52 mm, a Urbino molto: 13,6 mm. Le temperature sono degne delle montagne russe passando ada 24 gradi di giovedì scorso agli 11 gradi di questa mattina. A Fano sono scese da 25 gradi di giovedì (ore 12) agli 11 gradi di oggi alle 9 mentre a Urbino si è passati dai 21 gradi di giovedì alle 11 ai 9 gradi di oggi alle 9.nelle Marche: allerta meteo per vento e mareggiate. Le zone più colpite Così si vedevano molte persone camminare con pesanti giubbotti addosso e altre in ritardo con l’adeguamento climatico andare in giro con magliette a maniche corte.