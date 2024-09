Lite stradale finisce in tragedia | ucciso un papà di 44 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Le strade italiane stanno diventando sempre di più dei Far West e si rischia la vita anche per una banale. Purtroppo proprio a causa di una, nata probabilmente per una precedenza non data, è statoil 44enne Antonio Liberti a Nola, popoloso paese in provincia di Napoli. Le dinamiche dellaI fatti si sono svolti mercoledì 11 settembre, quando Antonio Liberti avrebbe litigato con un uomo 38enne a piazza Calabrese per una presunta precedenza non data, secondo le prime ricostruzioni. Dalle parole si sarebbe presto passati ai fatti e il 38enne del posto avrebbe tirato fuori un coltello e colpito il rivale con una serie di fendenti. Subito dopo l’aggressione sono sopraggiunti gli agenti del commissariato di Nola, che hanno rintracciato e fermato l’aggressore che era ancora in zona.