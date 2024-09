Lazio Baroni ritrova la rosa al completo e pensa a qualche cambiamento per il Verona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tutti a rapporto a Formello. La doppia seduta prevista per la giornata di giovedì è stata posticipata di 24 ore per dare modo adire laal(l’unico assente era Hysaj). Il rientro di Dele Bashiru e Castellanos, gli ultimi giocatori impegnati con le nazionali, fa scattare la vera preparazione in vista del match di lunedì contro l’Hellas. Il tecnico biancoceleste stando arispetto alle precedenti uscite: in difesa Gila, risolta la lesione muscolare, potrebbe insidiare Patric per un posto al fianco di Romagnoli. A centrocampo il tandem Guendouzi-Rovella va verso la conferma ma occhio a Vecino che potrebbe trovare comunque spazio. Davanti gli unici certi del posto sembrano essere Zaccagni e Castellanos; per il restovaluterà nei prossimi giorni.