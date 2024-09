Ladispoli ritornano gli incontri con Storie di vita alla biblioteca comunale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – L’amministrazioneinforma che a settembre riprendono inglididitra le pagine: scrittrici raccontano mondi, la nostra rassegna curata dLibreria Tuba, nata con l’intento di avvicinare gli utenti ai libri, proponendocon alcune grandi scrittrici contemporanee. Mercoledì 18 settembre alle ore 16:45, avremo ospite Sara De Simone che presenterà l’opera Nessuna come lei. Virginia Woolf e Katherine Mansfield. Storia di un’amicizia. Edito da Neri Pozza, il libro è vincitore del Premio Rapallo BPER Banca 2023 – sezione Saggistica, e narra la storia dell’amicizia tra due donne speciali, due scrittrici eccezionali, simili per alcuni aspetti ma molto diverse per altri: Katherine Mansfield e Virginia Woolf.