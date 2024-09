Fiumicino crisi Alitalia | scontro Di Genesio Pagliuca-Severini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – “Mentre continuiamo a batterci in ogni sede e con ogni mezzo per tutelare gli ex dipendenti, rimasti a terra dopo l’arrivo di ITA Airways, l’attuale Amministrazione ha deciso di riunirsi a porte chiuse nei piani alti del palazzo comunale. Abbiamo appreso dai mezzi di informazione che mercoledì 11 settembre si è tenuto un incontro, alla presenza delle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl, insieme al sindaco Mario Baccini e agli assessori Federica Poggio e Raffaello Biselli. Finalmente, questa Amministrazione sembra non essere del tutto indifferente ai problemi della città, come ci ha spesso lasciato credere, ma riteniamo comunque inaccettabile il comportamento del sindaco Baccini.