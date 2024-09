Esce a cercare funghi e non torna a casa | 60enne bresciano trovato morto nell’auto in Trentino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nave (Brescia) – Tragedia in. Un uomo di 60 anni originario di Nave in provincia di Brescia, ricercatore di, è stato risenza vita all'interno della sua autovettura nella zona di Malga Capre, sul monte Tonolo, nel Comune di Lodrone di Storo. Il rinvenimento risale alle ore 19.30 di ieri dopo che i soccorritori erano stati allertati, prima dalla moglie che non aveva visto il marito rientrare, e poi da un signore che aveva notato un uomo all'interno di un'auto. Sul posto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo i sanitari, che hannol'uomo già senza vita, si tratterebbe di un malore.