Elisabetta Gregoraci dall’ospedale | Arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 13 settembre 2024), conduttrice e showgirl di 44 anni, ha recentemente preoccupato i suoi fan dopo aver condiviso sui social la notizia di essere stata ricoverata in ospedale per la seconda volta in pochi giorni. In una storia su Instagram, ha pubblicato una foto in cui appare distesa su un lettino con una flebo attaccata al braccio, spiegando: “E poiunin cui il tuotidi. Ora tocca a me”. La foto ha allarmato ovviamente i suoi follower, maha voluto rassicurarli, chiarendo che non si tratta di nulla di grave, ma che ha bisogno di prendersi una pausa per il suo benessere.