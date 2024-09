Domenica un Isolotto di pace Preghiera incontro e dialogo nel segno di Giorgio La Pira

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non poteva che alzarsi dal quartiere fondato settant’anni fa daLala voce della, collettiva ed ecumenica, per invocare il dono della, in un periodo, il nostro contrassegnato dai conflitti, alle porte dell’Europa e in Medio Oriente. Ci sarà anche l’arcivescovo, monsignor Gherardo Gambelli, assieme ai rappresentanti di tante altre confessioni religiose e di fondazioni e istituti attenti ad approfondire i temi dell’ecumenismo, all’Invocazione per la, questa, dalle 17,30, in piazza dell’. Gli interventi, le riflessioni, le testimonianze, i gesti che la caratterizzeranno saranno vari ed esprimeranno, con accenti diversi, la comune volontà di far sì che ilprevalga sulla violenza e che l’ultima parola, nella soluzione delle controversie, ce l’abbiano le armi.