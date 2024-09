Coppa Davis 2024 Volandri | Piedi per terra e pedalare ancora non siamo qualificati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) “per: abbiamo vinto due sfide enon. Berrettini? E’ difficile andare in campo non conoscendo il proprio avversario, oggi è stato bravo Matteo. Alla fine ha messo il cuore. Cobolli? Giocare un incontro indoor con Bergs è difficile per chiunque, nel secondo set Cobolli e’ stato bravissimo. Dal terzo set invece può imparare tantissimo: ha avuto un’occasione nel primo game quando era 15-40, poi ha sprecato un’altra palla break. Ci sta di avere un calo”.