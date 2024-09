Bergoglio a valanga su Usa 2024 | Trump e Harris contro la vita

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Papa Francesco a gamba tesa nelle lezioni presidenziali americane. Il Pontefice usa parola dure nei confronti dei due candidati Donald, che "butta via i migranti", e Kama"che uccide i bambini". "Ambedue sonola", ha detto ai cronisti Jorge Mariosul volo di ritorno da Singapore, "ognuno scelga il male minore". Per il Pontefice i due candidati "sonola, sia quello che butta via i migranti sia quello che uccide i bambini. Io non sono statunitense, non andrò a votare lì. Non dare ai migranti accoglienza e possibilità di lavorare è peccato, e grave", attacca il Papa. "Io - ha proseguito - sono stato a celebrare messa alla frontiera, vicino alla diocesi di El Paso. C'erano tante scarpe dei migranti, sono finiti male lì. In America centrale c'è una corrente di migrazione, tante volte vengono trattati come schiavi.