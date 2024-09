Bari contro il Mantova con il lutto al braccio | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) La giornata del campionato di Serie B è alle porte ed è alta l’attesa in vista della sfida tra. La squadra di Longo è la grande delusione del torneo e occupa la penultima posizione. In occasione della partita ilscenderà in campo con la fascia nera alper commemorare la figura di mister Gaetano Salvemini, indimenticato tecnico dei biancorossi con cui ottenne la promozione in Serie A nella stagione ’88-’89. L'articoloilcon ilal: ilCalcioWeb.