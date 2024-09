Aule restituite ai bimbi immobile dissequestrato dopo l’inchiesta Clean | Si torna alla normalità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) San Genesio (Pavia) – Il momento che hanno atteso per nove mesi, ieri è finalmente arrivato. I bambini che frequentano la primaria di San Genesio hanno potuto rientrare nella loro scuola. Lo stabile, infatti, finito al centro del, era stato posto sotto sequestro e i piccoli allievi trasferiti a Pavia con non pochi problemi perché dovevano raggiungere la scuola in pullman e, in molti casi, non avevano nello stesso edificio il fratellino. Per quasi tutto lo scorso anno scolastico i bambini sono stati pendolari, per questo ieri, quando il sindaco Enrico Tessera ha suonato la prima campanella, è stata una festa. “I tecnici incaricati dall’autorità giudiziaria - ha detto il primo cittadino - hanno ritenuto la scuola sicura e a norma come lo era prima del sequestro.