Alex Uhlmann | Fading Away - Anteprima video

(Di venerd√¨ 13 settembre 2024) Si intitolail nuovo singolo del cantautore lussemburghese, frontman dei Planet Funk e direttore musicale del talent The Voice. Ilclip, con la regia di Nico Malaspina, racconta la vicenda italiana della ballerina ucraina Arina Podshebiakina, sullo sfondo del conflitto russo-ucraino.racconta il paradosso della non comunicazione interpersonale nel mondo della comunicazione di massa" commenta. Questa mancanza purtroppo pu√≤ causare danni psicologici. Quindi i problemi sembrano svanire, ma a sparire realmente sono i rapporti con le persone. Per il, il regista e io abbiamo scelto una storia che ci ha colpito molto. La storia della ballerina ucraina Irina Hordiienko e di sua madre, una tragica storia di separazione, ma anche di speranza, umanit√† e ospitalit√†‚ÄĚ.