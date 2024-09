Affari Tuoi gettoni d' oro | quanto vincono i concorrenti davvero?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 13 settembre 2024) Guardandosu Rai1, è facile restare impressionati quando un concorrente vince un montepremi da centinaia di migliaia di euro ind'oro. Mavale realmente quel premio? Sotto la superficie luccicante deid'oro ad, che continua a fare record di ascolti tv, si nasconde una realtà fatta di tasse e commissioni che riducono significativamente l'importo finale. Id'oro, utilizzati come premi nei quiz televisivi fin dal 1955, rappresentano una soluzione «dorata» per evitare il pagamento diretto in contanti. Nonostante la loro introduzione sia nata dall'esigenza di rispettare normative fiscali dell'epoca, la sentenza del Tar del Lazio del 16 ottobre 2018 ha abolito il divieto di pagamento in contanti. A prima vista, il valore deid'oro sembra equivalente al montepremi annunciato. Le cose cambiano rapidamente.