WTA Guadalajara 2024 Lucrezia Stefanini cede nettamente alla ceca Bouzkova

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si ferma al secondo turno il cammino dinel torneo WTA 500 di. La tennista toscana è stata sconfittaMarie, numero 45 del mondo e sesta testa di serie, in due set con il punteggio di 6-2 6-1. All’Italia resta dunque in tabellone la sola Martina Trevisan, che ha sicuramente una buona occasione di raggiungere la semifinale, visto che parte favorita contro Olivia Gadecki, che ha comunque battuto a sorpresa l’americana Danielle Collins. Tornandopartitaha avuto numerosi problemi al servizio. Infatti l’azzurra ha ottenuto il 50% dei punti quando ha servito la prima e solamente il 31% con la seconda. Sul rendimento dell’azzurra ha pesato anche un problema muscolare, conche ha vinto nove game consecutivi tra primo e secondo set.ha subito una pbreak in apertura, ma non riesce a sfruttarla.