Traffico Roma del 12-09-2024 ore 08 | 30

(Di giovedì 12 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno incolonnamenti a tratti sulla viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione dell’EURin coda sulla Grande Raccordo Anulare il lungo la carreggiata per la tratti tra la diramazionenord della Tiburtina tra la Casilina e la Appia 30 in carreggiata esternain coda tra la Trionfale la Boccea sul tratto Urbano della A24 il trattore cervare la tangenziale code poi la tangenziale est verso lo stadio tra Nomentana e via dei Campi Sportivi tra viale dello Scalo di San Lorenzo viale Castrense andando in direzione San Giovanni incolonnamenti in direzione del centro sulla Flaminia Nuova sulla Salariaanche la Colombo e sulla via Pontina ancora a partire da Tor de’ Cenci sulla via del mare file nei due sensi di marcia tra Vitinia Acilia code su via Appia tra l’aeroporto di Ciampino Viale Delle capannelle ...