Tajani | Bce taglio 025 è troppo poco

(Di giovedì 12 settembre 2024) 18.10 "Lo 0,25% è. Dobbiamo puntare sulla crescita, l'inflazione è in calo. La Banca centrale deve poter fare di più e credo che si debba modificare il trattato che l'ha istituita e che non può essere solo guardiana dell'inflazione ma deve governare la moneta per sostenere la crescita e l'economia" Così il vicepremiercommenta ildi 0,25 punti della Bce.Parlando di politica interna,afferma che "il fine vita e lo Ius Scholae non sono una priorità. Prima di tutto,c'è la manovra economica", ribadisce