Sinner raddoppia | una sorpresa dopo l’altra

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 12 settembre 2024) Jannikgioca un altro jolly e continua a stupire il mondo intero: stavolta proprio non ce l’aspettavamo. Il suo primo pensiero, non appena rientrato in Italia, è stato quello di correre a casa. Da quella zia alla quale ha dedicato la vittoria agli Us Open e della quale ha parlato con gli occhi gonfi di lacrime. Una persona per lui importantissima, un faro, un punto di riferimento del quale non è ancora pronto, evidentemente, a fare a meno. Jannikha stupito tutti per ben due volte (LaPresse) – Ilveggente.itquesto doveroso e imprescindibile pit-stop, Jannikpartirà alla volta di Bologna. Sarà lì per sostenere i suoi compagni di Nazionale e per contribuire, seppur non in maniera fattiva, alla causa Coppa Davis. L’altoatesino, come certamente sapranno i bene informati, non giocherà.