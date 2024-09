Ricci | Rilanciata l’Ali ora facciamola crescere ancora

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 12 settembre 2024) ROMA – “Sono passati velocemente questi 6 anni, dal quel 2018 quando mi fu chiesto di impegnarmi per salvare e rilanciare l’associazione. Per farlo dovevamo cambiare e aggiornare il profilo del, svolgendo una funzione nuova che non fosse quella svolta dall’associazione durante la prima repubblica”. Lo ha detto l’europarlamentare Matteo, presidente uscente del, nel corso del Congresso dell’associazione in corso in Campidoglio. “Abbiamo quindi trovato un nuovo equilibrio con l’Anci – ha aggiunto – Credo che il ruolo di Ali sia oggi fondamentale anche per far lavorare bene l’Anci. Era infatti evidente la necessità di un nuovo soggetto per fare alcune battaglie politiche. Però non abbiano mai voluto sostituire l’Anci nel suo ruolo, come quello che svolge nelle varie trattative”.