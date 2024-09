Orsi | Inutile punzecchiare sempre Inzaghi Giusto andare avanti su questo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nandosi è espresso sulle difficili scelte che il tecnico dell’Inter Simoneè tenuto a fare in merito al reparto di centrocampo. Secondo lui, il piano adottato dal tecnico piacentino è. IL PENSIERO – Nandosi è pronunciato a Radio Radio Sport Mattino e News sul tema relativo alle scelte che Simoneè chiamato a compiere per il suo centrocampo. Il tecnico piacentino è chiamato a decidere fra sei potenziali titolari per tre diverse posizioni della mediana. Di ciò è ben consapevole il tecnico italiano, che si è così espresso sul tema: «Al posto di Frattesi gioca Barella, a meno che non giochino insieme ma hanno qualità diverse. All’Inter, se non gioca Mkhitaryan c’è Zielinski, per Barella c’è Frattesi, mentre al posto di Calhanoglu può giocare Asllani.che venga punzecchiato continuamente Simone. Quelle sono le posizioni.