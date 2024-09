Operaio di 54 anni morto a Torbole Casaglia | ennesima tragedia sul lavoro nel Bresciano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Undi 54in un incidente sulavvenuto giovedì pomeriggio in uno stabilimento a Trobole, piccolo comune in provincia di Brescia. Al momento non si sa nulla della dinamica, ma l’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato poco dopo le 16.30 da un’azienda in via Travagliato 36. In pochi minuti sono arrivate in codice rosso un’ambulanza e due automediche. Nonostante l’intervento dei soccorritori, l’uomo purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto sul posto. Allertati anche i vigili del fuoco di Brescia, i carabinieri di Chiari e il personale dell’Agenzia per la tutela della salute. Dovranno ricostruire l’accaduto, verificare se sono state rispettate le norme di sicurezza e stabilire eventuali responsabilità.