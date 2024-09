Nuovo anno scolastico | i bimbi della primaria Scuri trasferiti alla Nullo di Longuelo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Bergamo. È suonata la prima campanella anche per la sindaca Elena Carnevali che la mattina del 12 settembre, insieme all’assessora ai servizi per l’infanzia, educativi e scolastici Marzia Marchesi, ha dato il benvenuto ai bambini e alle bambinescuola. Per i prossimi due anni, questi studenti frequenterla ex scuola secondaria di primo gradodi, poiché la vecchia scuola, situata nel quartiere San Paolo, è stata demolita. Grazie a un finanziamento del PNRR di 7.122.500 euro, la nuova struttura scolastica sarà pronta nel 2026, adeguata alle nuove esigenze formative ed educative. Oggi quindi il primo trasferimento di 237 alunni e alunne da San Paolo a, a bordo di 3 autobus di cui 2 partiti da via Zendrini e 1 da via Pasteur, con gli studenti suddivisi per classe.