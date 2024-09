Napoli parla Marek Hamsik

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’ex centrocampista e capitano delha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole. “Penso che De Laurentiis vada solo ringraziato per quello che ha costruito partendo dal fallimento. Ha iniziato da zero e ha creato un club e una squadra vincenti, conquistando il terzo scudetto dopo Maradona. Dopo 33 anni. Merita solo applausi”. Il compagno che nelGiocatori: il compagno indimenticabile, il più forte? “Eh, ilha avuto tanti campioni in questo periodo, ma se penso a uno che ispirava tutta la città e lo stadio, allora scelgo il Pocho Lavezzi. È stato un onore giocare con lui, ci sentiamo spesso. Mi piace ricordare anche Zielinski, uno dei centrocampisti più forti del mondo”. Che ne pensa della scelta di Conte? “Una scelta forte della società, un allenatore di enorme esperienza e di successo.