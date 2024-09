Napoli Lukaku a cena con ADL | La reazione del Bomber

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Romelufesteggia il gol all’esordio con unainsieme a De Laurentiis, Manna e i nuovi acquisti. Il belga già innamorato della città Romeluha fatto centro al primo colpo con la maglia del. L’attaccante belga ha esordito contro il Parma segnando subito e conquistando tifosi, Antonio Conte e la dirigenza azzurra. La Gazzetta dello Sport racconta l’impatto dicon la realtà partenopea: “Un impatto talmente forte, da sorprendere anche lui. Tra Romelue ilè stato più di un amore a prima vista. È stato un corteggiamento al buio, un desiderio durato mesi.” Il quotidiano sottolinea come la realtà abbia superato l’immaginazione per: “Difficile anche avvicinarsi a certe emozioni finché non le provi sulla tua pelle.