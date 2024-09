Milan ballottaggio Pulisic-Chukwueze per la gara con il Venezia La scelta di Paulo Fonseca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 12 settembre 2024), per lacontro ilPaulo Fonseca ha dei dubbi sulla corsia di destra:, chi dal primo minuto? Sedicimila chilometri in pochi giorni: Christiantornerà ao nella giornata di giovedì 12 settembre dopo un vero e proprio tour de force dal punto di vista fisico. Sì, perché l’attaccante americano ha passato gli ultimi giorni negli Stati Uniti per disputare gli impegni con la sua Nazionale – con lui anche Yunus Musah – e arriverà in Italia un po’ stanco dopo i lunghi viaggi. Ecco che, quindi, Paulo Fonseca sta pensando di optare per un cambiamento sulla corsia di destra, con Samuelche potrebbe partire dal primo minuto, così anche da far riposare il numero 11 rossonero in vista degli impegni importanti con Liverpool e Inter.