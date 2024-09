Meteo mercoledì rischio di locale instabilità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 12 settembre 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, pilotato da un profondo vortice sulla Scandinavia, a sua volta alimentato da aria molto fredda in discesa dalle latitudini artiche, un fronte freddo sta attraversando da nord a sud il cuore del Continente ed entro sera raggiungerà anche le nostre regioni settentrionali. Nel giro di 48/72 ore riuscirà a coinvolgere tutte le nostre regioni, con episodi di maltempo anche intenso, venti in rinforzo, un generale tracollo delle temperature ed anche con l’arrivo della neve sulle Alpi fino a quote molto basse per il periodo. L’estate sembra giungere al capolinea molto presto rispetto agli ultimi anniGIOVEDI’. Al Nord tende già a schiarite al Nordovest, salvo variabilità in Liguria.