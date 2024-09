Mara Venier forse rinuncia a Le Stagioni dell' Amore I casting sono aperti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 12 settembre 2024)torna per la sedicesima edizione di Domenica In, che prenderà il via il 15 settembre 2024. Questa nuova stagione è già carica di aspettative, con la promessa – fatta dalla stessa conduttrice – che sarà l'ultima, anche se non è la prima volta che annuncia un ritiro per poi ripensarci. La vera novità, però, potrebbe essere il raddoppio del suo impegno con un nuovo programma, Le, previsto per il sabato pomeriggio su Rai1. Ma cimolti dubbi sul fatto che questo progetto vedrà effettivamente la luce. Intanto ide Le. La produzione è alla ricerca di un'attrice veneta tra i 18 e i 25 anni, occhi azzurri, capelli castano scuro/neri per le riprese che avranno luogo a Milano tra qualche settimana.