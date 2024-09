Maestri è titolare Domenica la corsa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Non più riserva manella nazionale azzura. Il ciclista luzzarse Mirco, capitano della Polti Kometa, prenderà parte agli Europei in corso nelle Fiandre a protagonista. Andrea Pasqualon, vittima di un infortunio in allenamento, è stato infatti costretto a rinunciare alla convocazione di Daniele Bennati nel team tricolore. La scelta del tecnicosi è allora diretta sul professionista di casa nostra: un atleta sempre generoso, spesso protagonista di lunghe fughe.affiancherà Consonni, Ballerini, Affini, Trentin, Cattaneo e Mosca nel team capitanato da Jonathan Milan. La prova in linea per i professionisti chiuderà la rassegna continentale15 settembre: si correrà nel Limburgo belga con partenza da Heusden-Zolder e arrivio ad Hasselt dopo 223 chilometri.