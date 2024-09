La Bce taglia i tassi dello 025% Risparmio sui mutui e sugli interessi per famiglie e imprese

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ( Bce ) hato il tasso di interesse di riferimento di 0,25 punti base. Lo ha annunciato oggi dopo l’ultima riunione del Consiglio. E’ il secondo taglio operato da Lagarde dopo la politica dei rialziscorso anno, che suscitò tante polemiche e che era orientato a contrastare l’aumento dell’inflazione in Europa. I consumatori dopo la decisione della Bce: “di 200 euro a famiglia” “Il ribasso, ampiamente previsto, è una buona notizia sia per l’abbassamento degli oneri sul debito pubblico, sia per lee leche devono chiedere un prestito sia per quelle che hanno già sottoscritto un mutuo a tasso variabile.