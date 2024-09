Insalata richiamata dai supermercati per pericolo Listeria | i rischi per la salute

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il ministero dellaha richiamato diverse confezioni didiffuse in numerosiitaliani. Tutti i lotti sono riconducibili alla stessa azienda produttrice, ma che fanno parte di ben 19 marchi diversi. La motivazione del richiamo sarebbe ilo di presenza al loro interno del batteriomonocytogenes. L’azienda che produce queste confezioni è Ortoromi società cooperativa, con sede a Salerno. Il ministero ha raccomandato di non consumare le confezioni elencate nel comunicato. Isono invece tenuti a rimuovere le confezioni indicate dagli scaffali.