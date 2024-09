Gare di moto clandestine a Bologna | maxi multa per 22 persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 – L’appuntamento era fissato ormai da tempo per il martedì notte. Il luogo, anche quello, era ormai stabilito: il tratto degli ‘stradoni’ nella zona della Certosa. Ossia viale Gandhi e via Togliatti compresa la rotonda Romagnoli in entrambi i sensi di marcia. Ecco dove e come si svolgevano ledi: a segnalare la pericolosa moda sono stati diversi residenti che hanno allertato la polizia locale. Gli agenti hanno così organizzato un servizio in orario serale proprio per osservare i comportamenti illeciti tenuti daciclisti, in particolare sull’eccessivo rumore e guida spericolata. Martedì scorso quindi, i vigili si sono presentati con un’auto e seiciclisti e, una volta accertate la presenza deiciclisti corridori, gli agenti sono entrati in azione.