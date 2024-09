Evade dai domiciliari e quando ripassa da casa ci trova i carabinieri | aveva gambizzato un uomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arconate (Milano) – Era agli arrestiperché nel maggio dello scorso anno, nella piazza centrale del comune milanese di Dairago,ferito un 42enne con un colpo di arma da fuoco a una gamba: evaso daiil 41enne è stato poi arrestato daiuna volta rientrato. Nel corso nottata, infatti, i militari di una pattuglia della Stazione di Busto Garolfo hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione poco dopo le 2, riscontrando che il soggetto non era in. L'è giunto alla sua abitazione solo dopo 10 minuti a bordo della sua autovettura e qui hato iad accoglierlo e, come immediata conseguenza, è scattato l'arresto.