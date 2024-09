Disney a processo per aver usato le sembianze di Peter Cushing in Rogue One | A Star Wars Story

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 12 settembre 2024)perlediinOne: AUna battaglia legale che si trascinava da anni sta per arrivare al: l’Alta Corte di Londra ha infatti stabilito che la Tyburn Film Productions può procedere con la causa contro la/Lucasfilm per l’utilizzo delledel defuntonel filmOne: Adel 2016. Il film diretto da Gareth Edwards – che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo – ha visto il ritorno del cattivo Grand Moff Tarkin di Una nuova speranza, con l’avanzata tecnologia di generazione computerizzata della Industrial Light & Magic utilizzata per “resuscitare” il leggendario attore per diverse scene.