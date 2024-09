Beppe Sala | Positiva ogni ipotesi di convivenza Inter e Milan a San Siro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) A Palazzo Marino, sede del comune dio, il sindaco Giuseppeincontrerà nella giornata di venerdì 13 settembre i vertici di, e dovrebbe arrivare una risposta sul futuro di San. L’amministrazione comunale, è risaputo, spera in una ristrutturazione dello storico impianto e nella permanenza dei due club: “Vedremo domani come arriveranno da me. Posso solo dire chepossibile soluzione che porti alladelle due squadre nell’area di Sanla vedomente”, ha spiegato il primo cittadino a margine di un evento in città.: “dia San” SportFace.