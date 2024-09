Auxerre – Monaco – pronostico notizie sulle squadre e formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) Per cercare di superare il Paris Saint-Germain nella classifica della Ligue 1 – almeno per un paio d’ore – ilsi reca sabato 14 settembre allo Stade de l’Abbe-Deschamps per affrontare l’.Gli uomini di Adi Hutter non sono riusciti a ottenere tre vittorie su tre prima della pausa internazionale, mentre i padroni di casa sono stati condannati alla seconda sconfitta consecutiva nella massima serie due fine settimana fa. Il calcio di inizio diè previsto alle 19 Anteprima della partitaa che punto sono le dueI monegaschi potrebbero essere perdonati per aver rivolto un occhio altrove questo fine settimana, visto che la trasferta diprecede di soli cinque giorni l’esordio in Champions League contro il Barcellona, che farà visita allo Stade Louis II il 19 settembre.