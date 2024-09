14enne beve vodka a scuola e finisce in coma | comunità sotto shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ieri, in unasuperiore della provincia di Lecce, una studentessa di 14 anni ha consumato una borraccia colma dipoco prima del suono della campanella che segnava l’uscita da. La giovane è poi collassata, costringendo i compagni di classe a chiamare i professori in suo soccorso. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una bravata isolata o di una sfida social. La ragazza è stata subito assistita dal personale scolastico e, successivamente, è intervenuto il 118 che ha deciso per il suo trasferimento d’urgenza all’ospedale “Cardinal Panico” di Tricase. Attualmente, lasi trova inetilico, ma non è in pericolo di vita. Rimanestretta osservazione nel reparto di pediatria.