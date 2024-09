Università di Pisa guasto ai servizi informatici | mail bloccate e impossibile iscriversi agli esami

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – “Unipidown”: ieri l’diha vissuto una giornata di caos a causa di una uno dei cluster del centro di calcolo di San Piero a Grado. Per tutta la giornata, iinterni dell’Ateneo sono rimasti bloccati, impedendo l’accesso a strumenti essenziali come la posta elettronica, le prenotazioni deglie altrigestionali utilizzati dai dipendenti e dai docenti. Il, verificatosi durante la notte, ha avuto come conseguenza più evidente il blocco della posta elettronica, come ha spiegato il rettore dell’di, Riccardo Zucchi: “L’impatto più significativo lo abbiamo avuto nel blocco delle e, che però è stato risolto prontamente già nella tarda mattinata”.