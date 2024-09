Un giovane umbro in giuria alla Mostra del Cinema Ludovico Andrenacci Leoncino a Venezia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024)– "Un’esperienza straordinaria, indimenticabile"., 18 anni, fresco di diploma al Liceo Scientifico “Calvino“ di Città della Pieve ha vissuto il suo momento d’orodeldi: vincitore del prestigioso progetto nazionale “David Giovani”, è stato il giuratodel Premio “d’oro“, istituito da Agiscuola e promosso da Agis, Anec e Accademia David di Donatello. E’ uno dei riconoscimenti collaterali più importanti della, assegnato dai giovani giurati a “Jouer avec le feu“ mentre la Segnalazione For Unicef è andata a “Familia“. "Sono arrivato– racconta – partecipando al concorso nazionale David Giovani con una recensione su “Io capitano“ di Garrone. E sono risultato il vincitore per l’Umbria". Com’è nata la passione per il? "Risale a 4 o 5 anni fa, per un caso fortuito.