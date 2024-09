Ue | Bonelli ' non voteremo Fitto ha fatto disastri su Pnrr'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Noi non siamo contrari alche l'Italia abbia un commissario in Europa, in quanto le spetta di diritto. Sosterremo questa posizione. Siamo contrari, però, che sia, e non lo. È stato un disastro come ministro: per ilha dovuto stralciare risorse importanti, penso alla questione della rigenerazione urbana, che coinvolge quartieri degradati come Scampia e lo Zen, con la perdita di diversi miliardi di euro. Sarà poi Giorgia Meloni a dare indicazioni sul commissario, ma quella indicazione non la condividiamo”. Così Angelo, portavoce nazionale di Europa Verde, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.