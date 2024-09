Totti e la battuta su Sinner | Da quando ha giocato con me a padel è diventato il numero 1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “? Voi ridete e scherzate ma dahacon me auno al mondo. Casualità? Non credo”. È ladi Francesco, ex capitano della Roma, ai microfoni di Sky, parlando del1 del tennis mondiale, fresco vincitore agli US Open. Un ironico riferimento al match dicon il campione altoatesino che si tenne a margine degli Internazionali 2023: “Tutti si prendono i meriti, io non ho mai detto nulla ma oggi lo faccio – ha proseguito sorridendo l’exdieci giallorosso ai microfoni di Sky – Io ci giocai contro per pochi minuti, gli ho fatto vedere due o tre movimenti e lui ha capito e ha svoltato. Gli ho dato fiducia e positività e da quel momento non ha più perso. Non è poco eh. Diciamo che l’1% di merito per la vittoria di Jannik agli Us Open me lo prendo io”.