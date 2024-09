Segregata in casa per dieci anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ancona, 11 settembre 2024 – Denuncia la scomparsa della moglie e si ritrova a processo per maltrattamenti in famiglia. La donna, 29, era solo fuggita perché il marito, dipiù grande di lei, perl’avrebbe picchiata e anche privata della libertà di uscire e di andare a scuola per imparare la lingua italiana. Minacce, soprusi e un tentativo di avvelenamento scampato perché la donna si era rivolta all’ospedale. La coppia, di origine bengalese, viveva ad Ancona e ieri in tribunale, davanti al giudice Carlo Cimini, sono stati sentiti i testimoni dell’accusa e anche la vittima che oggi vive in Toscana. Sono stati ripercorsi quasidi violenze domestiche sia fisiche che morali, fino al 10 febbraio del 2022, il giomo in cui la donna ha lasciato laper sempre prendendo un treno e facendo perdere le sue tracce.